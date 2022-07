La storia della richiesta di ritiro dei ministri M5S dal governo (smentita da Conte) (Di venerdì 15 luglio 2022) “Il Consiglio nazionale si riunirà di nuovo oggi e faremo le nostre valutazioni”. Così la capogruppo del M5S al Senato, Mariolina Castellone, arrivando alla sede del Movimento in via di Campo Marzio risponde a chi gli chiede se si stia valutando il ritiro della delegazione del Movimento dal governo prima di mercoledì, quando il premier Mario Draghi tornerà alle Camere per la fiducia. In mattinata c’è stato un confronto tra il presidente pentastellato Giuseppe Conte e la delegazione grillina al governo sulla complessità della situazione. Con una nota ufficiale è stato smentito però che l’ex premier abbia chiesto esplicitamente le dimissioni dei ministri. Quasi tutti gli esponenti pentastellati al governo sarebbero contrari, incluso il ministro delle ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) “Il Consiglio nazionale si riunirà di nuovo oggi e faremo le nostre valutazioni”. Così la capogruppo del M5S al Senato, Mariolina Castellone, arrivando alla sede del Movimento in via di Campo Marzio risponde a chi gli chiede se si stia valutando ildelegazione del Movimento dalprima di mercoledì, quando il premier Mario Draghi tornerà alle Camere per la fiducia. In mattinata c’è stato un confronto tra il presidente pentastellato Giuseppee la delegazione grillina alsulla complessitàsituazione. Con una nota ufficiale è stato smentito però che l’ex premier abbia chiesto esplicitamente le dimissioni dei. Quasi tutti gli esponenti pentastellati alsarebbero contrari, incluso il ministro delle ...

Pubblicità

CarloCalenda : La stupidità non “evolve”, gli irresponsabili non si responsabilizzano e i populisti rimangono tali. Conte esiste g… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi ricorda Eugenio Scalfari, protagonista della storia del giornalismo nell’Italia del dopoguerra… - RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #14luglio 1789 avviene la presa della Bastiglia. Comincia la Rivoluzione Francese.… - BrontoClo : RT @Leonard1306___: Draghi, non andartene prima del 22 luglio, dobbiamo festeggiare l'anniversario della cazzata più grande mai detta nella… - JohnDoeUnicum : @antoclerici Come no: Draghi autore della cazzata più grande mai detta nella storia dell'umanità: 'non ti vaccini… -