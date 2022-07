La storia della richiesta di ritiro dei ministri M5S dal governo smentita da Conte

(Di venerdì 15 luglio 2022) “Il Consiglio nazionale si riunirà di nuovo oggi e faremo le nostre valutazioni”. Così la capogruppo del M5S al Senato, Mariolina Castellone, arrivando alla sede del Movimento in via di Campo Marzio risponde a chi gli chiede se si stia valutando ildelegazione del Movimento dalprima di mercoledì, quando il premier Mario Draghi tornerà alle Camere per la fiducia. In mattinata c’è stato un confronto tra il presidente pentastellato Giuseppee la delegazione grillina alsulla complessitàsituazione. Con una nota ufficiale è stato smentito però che l’ex premier abbia chiesto esplicitamente le dimissioni dei. Quasi tutti gli esponenti pentastellati alsarebbero contrari, incluso il ministro delle ...

LA NOTIZIA

