La salopette casual e glamour regina dell’estate

Lee le tute jumpsuit ogni anno si confermano tendenza. Un must have che tutte le donne dovrebbero avere nell'armadio. Molte grandi maison della moda le hanno re-interpretate arricchendole di nuovi e interessanti particolari. Re Giorgio lancia la mini tuta jumpsuit (la tuta intera) con un profondo scollo a V che regala eleganza e sensualità. Chanel sceglie laa righe multicolor e paillettes. Laè bianca per Hermès con inserti in pelle. Proenza Schouler e Anteprima la trasformano in un capo d'abbigliamento elegante da indossare anche in occasioni importanti. La storia dellaNata nella seconda metà del XIX secolo come indumento da lavoro da un'idea di Levi Strauss, laall'inizio viene usata solo dagli ...