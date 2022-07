La Russia recluta disoccupati per la guerra a uno stipendio record: quanto offre (Di venerdì 15 luglio 2022) Con una guerra logorante in corso e la congiuntura economica tutt’altro che favorevole, la Russia riesce comunque a tenere sotto controllo il livello interno di disoccupazione. Come ci riesce? Da un lato c’è sicuramente una propaganda intenzionata a non mostrare alcun segno di debolezza ai “Paesi ostili”, mentre dall’altro il Cremlino ha escogitato una soluzione tanto “semplice” quanto spietata: offrire ai cittadini russi che figurano come disoccupati un posto nell’esercito che combatte in Ucraina (qui parliamo invece del “battaglione degli Unicorni” scelto da Zelensky contro Putin). quanto offre la Russia per l’arruolamento dei disoccupati Secondo i media locali, funzionari di regioni tra cui quelle di Mosca e del Tatarstan stanno ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 15 luglio 2022) Con unalogorante in corso e la congiuntura economica tutt’altro che favorevole, lariesce comunque a tenere sotto controllo il livello interno di disoccupazione. Come ci riesce? Da un lato c’è sicuramente una propaganda intenzionata a non mostrare alcun segno di debolezza ai “Paesi ostili”, mentre dall’altro il Cremlino ha escogitato una soluzione tanto “semplice”spietata: offrire ai cittadini russi che figurano comeun posto nell’esercito che combatte in Ucraina (qui parliamo invece del “battaglione degli Unicorni” scelto da Zelensky contro Putin).laper l’arruolamento deiSecondo i media locali, funzionari di regioni tra cui quelle di Mosca e del Tatarstan stanno ...

Pubblicità

MicheleTommaso4 : RT @Sophie29259410: @MilanNelCuore12 La Russia non reggerà a questa perdita. L’esercito russo non è solo in Ucraina. Dovrà spostare dei sol… - Sophie29259410 : @MilanNelCuore12 La Russia non reggerà a questa perdita. L’esercito russo non è solo in Ucraina. Dovrà spostare dei… - fashionart19 : RT @AcciaiSpeciali: Nuova recluta: Kiev Ruslan Onishchenko, ex comandante del famigerato battaglione Tornado ucraino, i cui combattenti so… - AcciaiSpeciali : Nuova recluta: Kiev Ruslan Onishchenko, ex comandante del famigerato battaglione Tornado ucraino, i cui combattent… - Sefossiunaltro : Putin recluta i detenuti per vincere la guerra: amnistia e risarcimento per chi si arruola e va in Ucraina. Inoltre… -