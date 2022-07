Pubblicità

LKlimex : RT @Theskeptical_: Moriamo di fame, ma EVVIVA stiamo punendo la Russia! Wow. Esultiamo. - riccardosanna14 : RT @Theskeptical_: Moriamo di fame, ma EVVIVA stiamo punendo la Russia! Wow. Esultiamo. - 61Beppe : RT @Theskeptical_: Moriamo di fame, ma EVVIVA stiamo punendo la Russia! Wow. Esultiamo. - Theskeptical_ : Moriamo di fame, ma EVVIVA stiamo punendo la Russia! Wow. Esultiamo. -

Open

Leggiamo che laha intenzione di bombardare centrali nucleari a pochi chilometri dal proprio ...al regime di Zelensky che distribuisce armi ai civili e allo stesso tempo ci indignamo ... La Russia: «Esultiamo per Draghi Di Maio non capisce nulla. L’Italia non sia asservita agli Usa» Il braccio destro di Vladimir Putin brinda alla crisi di governo italiana, con il primo ministro dimissionario ...Pubblicato il report 2021 Intellegit/università di Trento e Bat Italia. Traffico illecito l’anno scorso in calo del 38% ...