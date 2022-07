La Roma cambia marcia, il 22 luglio si chiuderà il colpaccio! (Di venerdì 15 luglio 2022) La Roma vuole fare davvero sul serio ed ormai il colpaccio è davvero vicino, entro il 22 luglio la società avrà la svolta che tutti attendevano PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La Roma in standby sembra essere destinata a riattivarsi a breve, il mercato deve decollare e la fiducia nell’ambiente giallorosso sta ripartendo Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di venerdì 15 luglio 2022) Lavuole fare davvero sul serio ed ormai il colpaccio è davvero vicino, entro il 22la società avrà la svolta che tutti attendevano PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Lain standby sembra essere destinata a riattivarsi a breve, il mercato deve decollare e la fiducia nell’ambiente giallorosso sta ripartendo Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

Etrurianews : La donna era sbarcata da una nave da crociera nel porto di Civitavecchia e si era recata a Piazza di Spagna per far… - mik__ka : RT @LPolimanti: Zaniolo è tifoso juventino da quando era bambino, è forte, ambizioso, ha gli amici alla Juve, non ci penserei due volte a l… - LPolimanti : Zaniolo è tifoso juventino da quando era bambino, è forte, ambizioso, ha gli amici alla Juve, non ci penserei due v… - cozzepecorino : Nel resto d'Europa si incentiva il trasporto pubblico a discapito di quello privato, a Roma si cambia il tragitto d… - CarloCostanti11 : RT @CislRomaRieti: ??#Roma #IXMunicipio #SaveTheDate Al via l'Osservatorio sul lavoro che cambia e il suo impatto nel IX Municipio. Il pro… -