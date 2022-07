La riforma del reclutamento rischia di impantanarsi: servono 14 decreti attuativi. Il primo entro il 31 luglio (Di venerdì 15 luglio 2022) La crisi di governo rischia di rallentare il processo di attuazione della riforma del reclutamento, la legge 79 approvata lo scorso 29 giugno in via definitiva dal Parlamento. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 15 luglio 2022) La crisi di governodi rallentare il processo di attuazione delladel, la legge 79 approvata lo scorso 29 giugno in via definitiva dal Parlamento. L'articolo .

