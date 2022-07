La Regina non sta bene ma il suo humor è ancora al top: che battuta! (Di venerdì 15 luglio 2022) La Regina Elisabetta non si smentisce e si concede una battuta terribile ma che il Principe Filippo avrebbe apprezzato moltissimo! Negli ultimi mesi la Regina Elisabetta ha dovuto diradare i suoi impegni a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute. Esattamente come la Regina Madre, Elisabetta II ormai è costretta a camminare con il L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 15 luglio 2022) LaElisabetta non si smentisce e si concede una battuta terribile ma che il Principe Filippo avrebbe apprezzato moltissimo! Negli ultimi mesi laElisabetta ha dovuto diradare i suoi impegni a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute. Esattamente come laMadre, Elisabetta II ormai è costretta a camminare con il L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Pubblicità

chetempochefa : “Se è vero che la regina Elisabetta ha festeggiato il suo giubileo di 70 anni, beh, anche io sono 70 anni che lavor… - RaiNews : “Se la regina Elisabetta ha festeggiato il suo giubileo di 70 anni anche noi, modestamente, festeggiamo. Io in part… - paololeonardi11 : @andreadelogu @Dania Eh no! Un entusiasta, smanettona, e regina di ogni social come te non può sottrarsi! Andrea, r… - mikyes09 : @civi_gabri Ma love perché non ti fai aiutare per l’ossessione che tieni?Il tuo account è nato per parlare solo del… - psycomoondust : Bibi regina indiscussa. Ascoltatela non ve ne pentirete -