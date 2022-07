La propaganda USA sulla crisi del governo Draghi

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 15 luglio 2022) Visto che da mesi assistiamo alle lezioni focose di presunti esperti die disinformazione – tutta gente che poi scivola in difesa di questo o quel leaderino a cui sono affezionati – sarebbe bello sottoporre alla masnada di giornalisti geopolitici dell’ultim’ora il titolo di oggi del Wall Street Journal, quotidiano spesso sventolato per certificare “l’autorevolezza dell’Italia all’estero”. Il quotidiano USA, con un affondo mirabile di fantasia, titola “il primo ministro italiano Mariosi dimette mentre la coalizione crolla” e sotto ci scrive “la coalizione diha litigato sull’opportunità di inviare armi in Ucraina”. Per il Wall Street Journal ilstarebbe cadendo sulle armi all’Ucraina Lo slancio è notevole: mettere insieme la guerra con la...