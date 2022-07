Pubblicità

Lopinionista : 'La Pittura dell'Immaginifico' la mostra degli artisti toscani a Lucca - SMALLZINE : LA PITTURA DELL’IMMAGINIFICO | Claudio Cargiolli, Marco Manzella, Alessandro Tofanelli a cura di Lucia Morelli da… -

Arte.go

...iraniano Stain di Shiva Sadegh Asadi (2022) su un... basato sulla storia'artista Leonora Carrington, che Elizabeth ... che Elizabeth Hobbs celebra cone collage; " Hi my Name ......Martelli Nelle opere dedicate ai " Tatuati " Plinio fonde... rappresentati a figura intera con la seria inespressività'... Il magmadi Martelli gioca decisamente col fruitore, ... La pittura dell'immaginifico - Mostra collettiva