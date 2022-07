La Ministra Dadone derubata a largo Chigi: incastrato il ladro, è un algerino 19enne. Cosa ha rubato (Di venerdì 15 luglio 2022) La Ministra alle Politiche Giovanili, Fabiana Dadone , derubata del suo zaino. E' stato identificato e fermato il ladro 19enne che, insieme ad un complice, lo scorso 17 giugno ha rubato lo zaino della ... Leggi su leggo (Di venerdì 15 luglio 2022) Laalle Politiche Giovanili, Fabianadel suo zaino. E' stato identificato e fermato ilche, insieme ad un complice, lo scorso 17 giugno halo zaino della ...

Pubblicità

CarlaGhizzani : RT @Fabry0222: #Mentana bacchetta in diretta Renzi per una battuta sulla ministra grillina Dadone eseguendo bovinamente gli ordini del suo… - CardelliAc : RT @Fabry0222: #Mentana bacchetta in diretta Renzi per una battuta sulla ministra grillina Dadone eseguendo bovinamente gli ordini del suo… - Beatrix_aka_BM : RT @anna_boggero: @Pinucci63757977 Orribile anche tweet del compagno della Dadone che ripropone l’intervento di Femen alla BCE con la facci… - leggoit : La Ministra Dadone derubata a largo Chigi: incastrato il ladro, è un algerino 19enne. Cosa ha rubato - lilacagliari : RT @fuoriluogoit: La Ministra Dadone incontra la Società Civile Da @fuoriluogoit: -