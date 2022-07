La Meloni: "Dubito che la crisi rientrerà. Sarebbe grave se alleati portassero avanti questa legislatura" (Di venerdì 15 luglio 2022) Lo afferma Giorgia Meloni , leader di Fdi, al Corriere.it. "Non escludo si possa convincere Draghi a restare ma non mi pare ci siano molti margini, considererei scandoloso mettere insieme il quarto ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 15 luglio 2022) Lo afferma Giorgia, leader di Fdi, al Corriere.it. "Non escludo si possa convincere Draghi a restare ma non mi pare ci siano molti margini, considererei scandoloso mettere insieme il quarto ...

Pubblicità

telodogratis : Crisi governo, Meloni: “Dubito rientrerà, non vedo molti margini” - SignorAldo : RT @lucianoghelfi: #DiMaio: se #Conte ritira i ministri #M5S è la fine del governo. #Meloni: dubito che la #crisidigoverno rientrerà, i ma… - Bianca34874951 : RT @rtl1025: ?? 'Dubito che la crisi rientrerà. Mario #Draghi capisce che da qui alla fine della legislatura le cose possono solo peggiorare… - lifestyleblogit : Crisi governo, Meloni: 'Dubito rientrerà, non vedo molti margini' - - LocalPage3 : Crisi governo, Meloni: 'Dubito rientrerà, non vedo molti margini' -