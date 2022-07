«La mamma era brillante, affascinante, appassionata e tremendamente divertente» (Di venerdì 15 luglio 2022) È il giorno del dolore per Ivanka Trump. La sua mamma, Ivana Trump, si è spenta a 73 anni. E lei ha voluto ricordarla sui social con un commovente post con il quale ha sfogliato l’album dei ricordi. «Ho il cuore spezzato per la morte di mia madre» ha scritto Ivanka. Perché per lei Ivana non era solo il personaggio noto a tutti, ex moglie dell’ex Presidente Usa, ma semplicemente la sua mamma. Ivana Trump, la "first lady" mancata, compie 69 anni guarda le foto Leggi anche › Addio a Ivana Trump, la ... Leggi su iodonna (Di venerdì 15 luglio 2022) È il giorno del dolore per Ivanka Trump. La sua, Ivana Trump, si è spenta a 73 anni. E lei ha voluto ricordarla sui social con un commovente post con il quale ha sfogliato l’album dei ricordi. «Ho il cuore spezzato per la morte di mia madre» ha scritto Ivanka. Perché per lei Ivana non era solo il personaggio noto a tutti, ex moglie dell’ex Presidente Usa, ma semplicemente la sua. Ivana Trump, la "first lady" mancata, compie 69 anni guarda le foto Leggi anche › Addio a Ivana Trump, la ...

Pubblicità

ilriformista : Mamma non era mai stata ricoverata. ma il 9 maggio scorso si rompe il femore e viene operata al Cto. Il 12 giugno m… - AmeduriMichele : RT @EugenioCardi: Via @Corriere: Stava tornando a casa da una lezione di logopedia con la mamma quando è stata scaraventata fuori dal suo p… - MichelaRoi : RT @EugenioCardi: Via @Corriere: Stava tornando a casa da una lezione di logopedia con la mamma quando è stata scaraventata fuori dal suo p… - EugenioCardi : Via @Corriere: Stava tornando a casa da una lezione di logopedia con la mamma quando è stata scaraventata fuori dal… - teresa90681 : Il medico di mia madre stamane, è poi sua mamma non era ?? Lui che in dieci giorni non é venuto neanche a visitarla… -