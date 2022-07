La Juventus trema per la situazione Locatelli | è con le spalle al muro

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 15 luglio 2022) La Juve sta cercando di capire cosa ne sarà del futuro di Manuelnella prossima stagione e se potrà riscattare le sue qualità. Laha trovato in Manuelun giocatore che sicuramente gli ha permesso di poter fare un discreto salto di qualità a centrocampo, ma nonostante questo sono in molti a non essere assolutamente convinti della reale potenzialità del ragazzo a scuola Milan, per questo motivo potrebbe essere clamorosamente rispedito a Sassuolo. LaPresseQuando si è molto giovani la paura di poter fallire e di non essere in grado di potersi esprimere per il proprio reale valore è davvero un fattore limitante per moltissimi calciatori, tanto è vero che il Milan non è riuscito a valorizzare il modo migliore possibile il suo talentino Manuel. Il ragazzo però ha saputo rialzare la testa ...