La Juve alle prese con la grana Arthur: niente tournée, ma se non esce... (Di venerdì 15 luglio 2022) Un infortunio non è mai provvidenziale, ma il guaio alla caviglia che terrà Arthur alla Continassa eviterà di tenere ostaggio di un viaggio intercontinentale un giocatore a cui in queste settimane si ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 15 luglio 2022) Un infortunio non è mai provvidenziale, ma il guaio alla caviglia che terràalla Continassa eviterà di tenere ostaggio di un viaggio intercontinentale un giocatore a cui in queste settimane si ...

Pubblicità

forumJuventus : [GdS] Pau Torres apre alla Juve. Il Villarreal chiede 50 milioni ? - romeoagresti : #Juventus: #Cambiaso è arrivato al J Medical per sottoporsi alle visite // Cambiaso has arrived at J Medical to und… - tvdellosport : Alle 23 a #sportitaliamercato ?? Napoli, si accelera per il colpo Kim ?? Telenovelas da chiudere: le milanesi accel… - sportli26181512 : La Juve alle prese con la grana Arthur: niente tournée, ma se non esce...: La Juve alle prese con la grana Arthur:… - gobbo_sicano : RT @scaribel: Lo dico adesso e non lo ripeterò piú. Se il mercato Juve dovesse limitarsi a Di Maria e Pogba non vinceremo nulla di nulla.É… -