La guerra dell’oro: stop alle importazioni di metallo giallo da Mosca (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug – “Mosca deve continuare a pagare un alto prezzo per la sua aggressione”. Lo ha affermato Ursula von der Leyen al margine di un nuovo pacchetto di sanzioni varate dall’Unione Europea contro la Russia. L’oro di Mosca L’Unione Europea ha adottato la proposta di un nuovo pacchetto di misure per mantenere e rafforzare l’efficacia dei precedenti sei pacchetti di sanzioni contro la Russia, motivati dall’aggressione all’Ucraina. Ora viene introdotto un nuovo divieto: quello di importazione dell’oro russo, rafforzando i controlli sulle esportazioni di tecnologie avanzate. Le nuove misure rafforzeranno – inoltre – gli “obblighi di segnalazione” per rendere più rigido il congelamento dei beni nell’Ue. Si ribadisce poi che le sanzioni dell’Ue non mirano in alcun modo al commercio di prodotti agricoli tra paesi terzi e la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug – “deve continuare a pagare un alto prezzo per la sua aggressione”. Lo ha affermato Ursula von der Leyen al margine di un nuovo pacchetto di sanzioni varate dall’Unione Europea contro la Russia. L’oro diL’Unione Europea ha adottato la proposta di un nuovo pacchetto di misure per mantenere e rafforzare l’efficacia dei precedenti sei pacchetti di sanzioni contro la Russia, motivati dall’aggressione all’Ucraina. Ora viene introdotto un nuovo divieto: quello di importazionerusso, rafforzando i controlli sulle esportazioni di tecnologie avanzate. Le nuove misure rafforzeranno – inoltre – gli “obblighi di segnalazione” per rendere più rigido il congelamento dei beni nell’Ue. Si ribadisce poi che le sanzioni dell’Ue non mirano in alcun modo al commercio di prodotti agricoli tra paesi terzi e la ...

Pubblicità

blu_mirtillo : @lacavaz Di guerre ce n'è sempre qualcuna, in giro per il mondo. Non votiamo sino a quando l'umanità non avrà raggi… - RobertoBazzichi : @giuseppe_masala Puttanate é uno che ripresenta la storiella dell'oro e del bitcoin. Gente pericolosa. Ció detto se… - redontuscia : #Atleticaleggera #Sport Campionati Italiani Junior di Atletica Leggera, Rieti 8-10 giugno 2022. Impegnati Cianchell… - _Nico_Piro_ : @enzomazza Sta mescolando le carte mi scusi. Questo signore è una delle fonti preferite dell'Occidente nel racconto… - AlbertHofman72 : @bvzm @hijjy1612 @AlinaPetelko @FuffaForte @renato_avv @ComVentotene Vorrei ricordarti il 'granchio' sull'isola dei… -