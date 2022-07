“La Grande Onda – 20th Rework” | il brano di Piotta ft Lo Stato Sociale

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 15 luglio 2022) “La” è il titolo del nuovo singolo difeat. Lo, disponibile in tutte le piattaforme digitali da venerdì 15 luglio. La canzone uscita nel 2002 festeggia proprio quest’estate i suoi primi vent’anni, e dopo il successo dell’epoca, ha continuato a rinnovarsi di generazione in generazione. Pur essendo unautobiografico, è riuscito a scavalcare più di due decenni, cantato e ballato da tutti, complice oltre al testo anche la sperimentazione compositiva e produttiva di mescolare tonalità maggiori e minori, Hip-Hop e surf music. Scelto come inno dai ragazzi del movimento studentesco dell’nel 2008, fino al recente utilizzo per la pubblicità di una nota bibita italiana, “La ...