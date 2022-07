La dieta mediterranea combatte la depressione, ecco perché (Di venerdì 15 luglio 2022) L’ennesima ragione per cui è consigliabile adottare la dieta mediterranea è il fatto che, secondo alcuni studi, può aiutare a prevenire anche la depressione. ecco che cosa succede nell’organismo. Funweek. Leggi su funweek (Di venerdì 15 luglio 2022) L’ennesima ragione per cui è consigliabile adottare laè il fatto che, secondo alcuni studi, può aiutare a prevenire anche lache cosa succede nell’organismo. Funweek.

Pubblicità

ItalyMFA : #SicurezzaAlimentare | Il Ministro @luigidimaio apre l'evento 'Dieta Mediterranea strumento di diplomazia'. ??Segui… - ItalyMFA : #SicurezzaAlimentare | 'Dieta Mediterranea strumento di diplomazia': evento #Farnesina, organizzato con @CIHEAMBari… - ilCoperchio : RT @ilCoperchio: Caserta. Evento 'Dieta Mediterranea e diplomazia alimentare', organizzato dal Ministero degli Affari Esteri, Di Maio, ex M… - FedericoCiacca3 : Ci sono mode alimentari e diete strane. L'uomo per natura è onnivoro, altrimenti non avrebbe i canini per la… - ilCoperchio : Caserta. Evento 'Dieta Mediterranea e diplomazia alimentare', organizzato dal Ministero degli Affari Esteri, Di Mai… -