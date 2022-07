La dedica di Paola Turci per il compleanno di Francesca Pascale

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 15 luglio 2022)adesso lo sanno che la gente le ama, che sogna ammirando il loro amore, lo sanno dal giorno del loro matrimonio. Oggifesteggia il suoe per la prima voltale scrive unasui social. E’ dal giorno della loro unione, il matrimonio che avrebbero restasse del tutto segreto, che l’affetto di tutti le ha abbracciate. Da quel giorno sanno che non devono difendersi e questa consapevolezza è il regalo ricevuto soprattutto dai tanti fan della cantante. Ovviamente non mancano gli odiatori ma lali mette in piazza, pubblica dai social i loro commenti senza nascondere niente....