“La decisione”. Francesco Totti e Noemi Bocchi, gli occhi del gossip puntati sull’ex marito (Di venerdì 15 luglio 2022) Il gossip già lo conosce. Mario Caucci è un rinomato imprenditore nel settore del marmo e lavora tra Roma, Milano, Miami, New York, Mexico City, Riyad e Dubai. La prima volta che il suo nome è stato fatto su un giornale risale alle prime voci che vedevano Noemi Bocchi come neo amore di Francesco Totti. È lui l’ex marito e padre dei suoi figli. Dopo tutto il trambusto mediatico che si sta scatenando sulla sua ex moglie, chiunque si chiede la sua reazione. Il Corriere della Sera era stato il primo quotidiano a rintracciarlo, chiedendogli cosa pensasse del gossip che dopo ha trovato conferma con la rottura ufficiale tra Ilary Blasi e Francesco Totti, e soprattutto dopo l’uscita degli scatti del settimanale Chi, che ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 15 luglio 2022) Ilgià lo conosce. Mario Caucci è un rinomato imprenditore nel settore del marmo e lavora tra Roma, Milano, Miami, New York, Mexico City, Riyad e Dubai. La prima volta che il suo nome è stato fatto su un giornale risale alle prime voci che vedevanocome neo amore di. È lui l’exe padre dei suoi figli. Dopo tutto il trambusto mediatico che si sta scatenando sulla sua ex moglie, chiunque si chiede la sua reazione. Il Corriere della Sera era stato il primo quotidiano a rintracciarlo, chiedendogli cosa pensasse delche dopo ha trovato conferma con la rottura ufficiale tra Ilary Blasi e, e soprattutto dopo l’uscita degli scatti del settimanale Chi, che ...

Pubblicità

Tg3web : Papa Francesco nomina due suore e una laica nel dicastero più maschile, quello che si occupa dei vescovi. Un decisi… - trash_italiano : Secondo Dagospia, questa sera Ilary Blasi e Francesco Totti comunicheranno pubblicamente la loro decisione di separarsi in modo consensuale. - francesco_colla : RT @erretti42: Non hanno parlato dello spread per mesi, malgrado fosse in aumento. Dopo la decisione dei 5s di non votare la fiducia ora ti… - francesco_pav : @La7tv @InOndaLa7 Ma…ha bisogno di una badante? Non ha capacità autonoma di pensiero e di decisione?? - capricorne_o : @baffi_francesco @GiuseppeConteIT per me e per tanti altri sei stato una grande delusione! Se ti eri guadagnato una… -