La crisi si avvita, difficile rimettere insieme i cocci: si allontana anche il Draghi - bis, ipotesi - elezioni concreta (Di venerdì 15 luglio 2022) - Aspettando mercoledì le dichiarazioni di Draghi alla Camera, i partiti cercano il posizionamento migliore. Da Lega e Forza Italia viene l'altolà a qualunque nuova collaborazione con il Movimento 5 ...

