Pubblicità

PivaEdoardo : RT @ilpost: La controversa visita di Biden in Arabia Saudita - Marilenapas : RT @ilpost: La controversa visita di Biden in Arabia Saudita - gemin_steven98 : RT @ilpost: La controversa visita di Biden in Arabia Saudita - ilducadi : RT @ilpost: La controversa visita di Biden in Arabia Saudita - ilpost : La controversa visita di Biden in Arabia Saudita -

... ESCURSIONI Giovedì dalle 18 viene proposta dall'associazione Italia Liberty unaguidata in ... andata perduta per sempre: 'Medicina', un'opera estremamente. La Mostra Archeologica ...Questa è la sua primada presidente Usa in Israele e nella regione. Ad accoglierlo il ... quella in Arabia Saudita, dove incontrerà il principe ereditario Mohammed bin Salman, figura,...La decisione di Biden di visitare l’Arabia Saudita rimane tuttavia molto controversa, soprattutto all’interno ... si è giustificato preventivamente per la sua visita in Arabia Saudita. «So che in ...In Israele, la visita di un presidente degli Stati Uniti è sempre una fatto importante e lo è anche per il resto della regione. Eppure, c’è qualcosa di unico in questa visita di Joe Biden. Non è solo ...