La coerenza di Draghi e la guerra dei sei giorni per salvare il governo (Di venerdì 15 luglio 2022) Tutto torna, alla fine: il bipopulismo si salda plasticamente, con la destra grillina che è vicina a consegnare l’Italia alla destra sovranista facendo di tutto per ammazzare il miglior governo riformista che poteva essere costruito sulla base dei rapporti parlamentari. L’oscuro arcobaleno Giuseppe Conte-Matteo Salvini (e Giorgia Meloni) si è ridisegnato ieri nel cielo della politica italiana sorprendendo chi confidava sul fatto che la botta del non voto del Movimento 5 stelle alla fiducia sul decreto Aiuti potesse essere riassorbita, e la previsione non era poi tanto campata in aria se è vero com’è vero che ieri su Mario Draghi ci sono state pressioni fortissime perché resistesse al suo posto: dal Quirinale, dal Partito democratico, da forze sociali, dall’Europa. Ma non c’è stato niente da fare. Per ora, almeno. Sergio Mattarella – in una dialettica ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 15 luglio 2022) Tutto torna, alla fine: il bipopulismo si salda plasticamente, con la destra grillina che è vicina a consegnare l’Italia alla destra sovranista facendo di tutto per ammazzare il migliorriformista che poteva essere costruito sulla base dei rapporti parlamentari. L’oscuro arcobaleno Giuseppe Conte-Matteo Salvini (e Giorgia Meloni) si è ridisegnato ieri nel cielo della politica italiana sorprendendo chi confidava sul fatto che la botta del non voto del Movimento 5 stelle alla fiducia sul decreto Aiuti potesse essere riassorbita, e la previsione non era poi tanto campata in aria se è vero com’è vero che ieri su Marioci sono state pressioni fortissime perché resistesse al suo posto: dal Quirinale, dal Partito democratico, da forze sociali, dall’Europa. Ma non c’è stato niente da fare. Per ora, almeno. Sergio Mattarella – in una dialettica ...

