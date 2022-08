La Cina dietro al ritiro di Kiribati dal Forum del Pacifico? (Di venerdì 15 luglio 2022) La turbolenza nel Forum delle Isole del Pacifico (PIF) è infine sfociata nell’uscita definitiva di Kiribati. Il blocco regionale si è così spaccato dopo che già più di un anno fa hanno iniziato a vedersi le prime crepe e vi era stata una crisi che aveva coinvolto in particolare le Isole Marshall, gli Stati Federati di Micronesia, Nauru, Palau e appunto Kiribati. Tutte tranne quest’ultima sono tornate sui loro passi e all’ultimo momento non hanno abbandonato l’organizzazione, quando al vertice di Suva, nelle Figi, tenutosi il 6 e 7 giugno, era stato raggiunto il consenso sulla rotazione della presidenza del Forum e sulla riforma della rappresentanza. Kiribati invece è andata fino in fondo, perché si tratta di una questione di principio ed è una cosa che riguarda il bisogno di equità, di ... Leggi su api.follow (Di venerdì 15 luglio 2022) La turbolenza neldelle Isole del(PIF) è infine sfociata nell’uscita definitiva di. Il blocco regionale si è così spaccato dopo che già più di un anno fa hanno iniziato a vedersi le prime crepe e vi era stata una crisi che aveva coinvolto in particolare le Isole Marshall, gli Stati Federati di Micronesia, Nauru, Palau e appunto. Tutte tranne quest’ultima sono tornate sui loro passi e all’ultimo momento non hanno abbandonato l’organizzazione, quando al vertice di Suva, nelle Figi, tenutosi il 6 e 7 giugno, era stato raggiunto il consenso sulla rotazione della presidenza dele sulla riforma della rappresentanza.invece è andata fino in fondo, perché si tratta di una questione di principio ed è una cosa che riguarda il bisogno di equità, di ...

