La beffa di un Draghi bis? (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug – Mario Draghi rassegna le dimissioni e Sergio Mattarella le respinge. Questi i primi momenti dopo che il premier, ieri sera, aveva annunciato di voler lasciare la carica di presidente del Consiglio, successivamente all'apertura della crisi di governo da parte grillina. Draghi, le dimissioni respinte da Mattarella Come riporta l'Ansa, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella respinge le dimissioni di Mario Draghi. Inoltre, invita il premier a presentarsi al Parlamento. Secondo il Quirinale la richiesta di mandare il governo a riferire in Parlamento risponde "a un preciso dovere democratico e di trasparenza, dovuto al Paese". Il tutto dovrebbe avvenire mercoledì, quando il presidente del Consiglio riferirà alle Camere per fare il punto della situazione. Un'occasione, forse, anche per ricomporre la crisi, ammesso e ...

