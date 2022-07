Kvaratskhelia o Kvaradona? Risposta da brividi dell’attaccante del Napoli (Di venerdì 15 luglio 2022) Khvicha Kvaratskhelia, neo acquisto del Napoli, ha parlato in conferenza stampa in diretta da Dimaro nel giorno della sua presentazione. Tra i vari temi affrontati, il soprannome Kvaradona che i tifosi georgiani gli hanno affibbiato. Di seguito quanto evidenziato: I georgiani ti hanno chiamato scherzosamente Kvaradona: cosa ne pensi? “Penso che per Napoli significa tutto Maradona. Per me è una grande responsabilità avere questo soprannome. Certamente sarà impossibile avvicinarmi a Diego ma farò di tutto per rendere felici gli italiani. Certo che mi piace questo soprannome”. Qual è il tuo obiettivo personale? “Voglio solo fare il massimo per provare a vincere tutto quello che è possibile”. Quale compagno di squadra ti ha colpito? “Tutti sono molto forti, mi piacciono tutti”. Conferenza ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 15 luglio 2022) Khvicha, neo acquisto del, ha parlato in conferenza stampa in diretta da Dimaro nel giorno della sua presentazione. Tra i vari temi affrontati, il soprannomeche i tifosi georgiani gli hanno affibbiato. Di seguito quanto evidenziato: I georgiani ti hanno chiamato scherzosamente: cosa ne pensi? “Penso che persignifica tutto Maradona. Per me è una grande responsabilità avere questo soprannome. Certamente sarà impossibile avvicinarmi a Diego ma farò di tutto per rendere felici gli italiani. Certo che mi piace questo soprannome”. Qual è il tuo obiettivo personale? “Voglio solo fare il massimo per provare a vincere tutto quello che è possibile”. Quale compagno di squadra ti ha colpito? “Tutti sono molto forti, mi piacciono tutti”. Conferenza ...

Pubblicità

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DIMARO - Kvaratskhelia: 'Kvaradona? Non sono Maradona, ma farò il possibile per rendere felici i tifosi' - susydigennaro : RT @napolimagazine: DIMARO - Kvaratskhelia: 'Kvaradona? Non sono Maradona, ma farò il possibile per rendere felici i tifosi' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DIMARO - Kvaratskhelia: 'Kvaradona? Non sono Maradona, ma farò il possibile per rendere felici i tifosi' - apetrazzuolo : DIMARO - Kvaratskhelia: 'Kvaradona? Non sono Maradona, ma farò il possibile per rendere felici i tifosi' - napolimagazine : DIMARO - Kvaratskhelia: 'Kvaradona? Non sono Maradona, ma farò il possibile per rendere felici i tifosi' -