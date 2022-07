Kvaratskhelia in conferenza: “Mi ispiro a Cristiano Ronaldo. Napoli? Ho accettato subito. Spalletti? Per me è un maestro” (Di venerdì 15 luglio 2022) Oggi è il Khvicha Kvaratskhelia day. Il giovane attaccante del Napoli terrà la conferenza stampa di presentazione, direttamente dal Teatro di Dimaro. Ieri si è già ben messo in mostra nella sua prima uscita stagionale in maglia Napoli e – seppur contro un avversario modesto – ha saputo mettere in mostra qualità molto importanti. Confronto con Insigne? “Per me è in grande stimolo giocare qui, in una squadra così importante. Sono arrivato qui solo per giocare a calcio. Non sono qui per far dimenticare un grande calciatore come Insigne ma solo per fare il meglio”. Perché hai scelto Napoli? “Perché è una squadra molto forte, gioca un calcio molto bello e quando è arrivata l’offerta ufficiale non ho nemmeno pensato due volte e ho subito accettato”. Dopo la prima ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 15 luglio 2022) Oggi è il Khvichaday. Il giovane attaccante delterrà lastampa di presentazione, direttamente dal Teatro di Dimaro. Ieri si è già ben messo in mostra nella sua prima uscita stagionale in magliae – seppur contro un avversario modesto – ha saputo mettere in mostra qualità molto importanti. Confronto con Insigne? “Per me è in grande stimolo giocare qui, in una squadra così importante. Sono arrivato qui solo per giocare a calcio. Non sono qui per far dimenticare un grande calciatore come Insigne ma solo per fare il meglio”. Perché hai scelto? “Perché è una squadra molto forte, gioca un calcio molto bello e quando è arrivata l’offerta ufficiale non ho nemmeno pensato due volte e ho”. Dopo la prima ...

