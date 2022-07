Koulibaly saluta il Napoli: la lettera da pelle d’oca sui social (Di venerdì 15 luglio 2022) “1 giugno 2014, una data indimenticabile: il mio arrivo a Napoli, l’inizio di una storia di amore puro“. Inizia così la lettera di addio (dal suo profilo Instagram) di Kalidou Koulibaly al Napoli e a Napoli. Una lettera che racconta i lunghi anni di quel ragazzo che dal Genk arrivava nel nuovo Napoli di Benitez fino a diventare negli anni uno dei simboli della squadra partenopea. Napoli Koulibaly Chelsea I ricordi sono tanti e lunghi da raccontare, Kalidou se li ricorda bene. Dai trionfi, i traguardi e anche le sconfitte fino alla sfera personale, perché da “ragazzo timido” (come lui stesso si definisce nella lettera) adesso lascia l’Italia da uomo con la sua Charline e i suoi due figli pronto per una sfida ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 15 luglio 2022) “1 giugno 2014, una data indimenticabile: il mio arrivo a, l’inizio di una storia di amore puro“. Inizia così ladi addio (dal suo profilo Instagram) di Kalidouale a. Unache racconta i lunghi anni di quel ragazzo che dal Genk arrivava nel nuovodi Benitez fino a diventare negli anni uno dei simboli della squadra partenopea.Chelsea I ricordi sono tanti e lunghi da raccontare, Kalidou se li ricorda bene. Dai trionfi, i traguardi e anche le sconfitte fino alla sfera personale, perché da “ragazzo timido” (come lui stesso si definisce nella) adesso lascia l’Italia da uomo con la sua Charline e i suoi due figli pronto per una sfida ...

