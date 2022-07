Koulibaly saluta i tifosi del Napoli | la lettera strappalacrime sui social

(Di venerdì 15 luglio 2022) Manca ormai poco per l’ufficialità del passaggio di Kalidoual Chelsea. In attesa, però, dell’annuncio dele del club londinese, è stato lo stesso franco-senegalese a certificare il tutto, con un post apparso sul proprio profilo Instagram. Un video con le immagini della città e dei suoi trascorsi in maglia azzurra, accompagnata da unada brividi dedicata ai suoi ormai ex. Queste le parole del calciatore: “1 giugno 2014, una data indimenticabile: il mio arrivo a, l’inizio di una storia di amore puro. Ero un ragazzo timido, ma con tanta voglia di dimostrare al mondo che potevo farcela! Vittorie, sconfitte, gioie, delusioni. Troppe emozioni vissute insieme: impossibile sintetizzarle. Ma conservo tutto: nella mia mente, nel mio ...

Pubblicità

Salvato95551627 : RT @sportface2016: #Koulibaly, il saluto emozionante al #Napoli e a #Napoli: 'Vi porterò sempre nel cuore, con voi sono diventato uomo. E'… - NelloMarra1990 : Kalidou Koulibaly saluta il Napoli e i napoletani con una toccante lettera d’addio e un video pubblicato su Instagr… - SOSFanta : ?? #Koulibaly saluta il #Napoli: “E’ tempo di una nuova avventura, grazie per tutto l’amore' ?… - sportface2016 : #Koulibaly, il saluto emozionante al #Napoli e a #Napoli: 'Vi porterò sempre nel cuore, con voi sono diventato uomo… - marcuccimauriz : RT @serieAnews_com: Koulibaly saluta ufficialmente il Napoli -

Il BolognaSvanberg : va al Wolfsburg. I rossoblù avranno nuove risorse per l'acquisto di ... primo obiettivo della difesa azzurra dopo l'addio di. Il sudcoreano del Fenerbahce resta ...In casa Milan tiene banco il caso Leao, che non ha ancora rinnovato, il Napoli, volato a Londra per firmare con il Chelsea e riaccoglie Osimhen . E poi la Roma, con il gol di Zaniolo ...LONDRA - Manca solo l'ufficialità per il trasferimento di Kalidou Koulibaly dal Napoli al Chelsea. Il difensore, che era in scadenza nel 2023, lascia il club partenopeo dopo 8 anni. Tramite Instagram, ...“1 giugno 2014, una data indimenticabile: il mio arrivo a Napoli, l’inizio di una storia di amore puro. Ero un ragazzo timido, ma con tanta voglia di dimostrare al mondo che potevo farcela. Vittorie, ...