Koulibaly al Chelsea, cosa manca per l’ufficialità: le ultime (Di venerdì 15 luglio 2022) Il dado è tratto, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano Kalidou Koulibaly ha firmato il contratto che lo legherà al Chelsea dopo aver svolto oggi buona parte delle visite mediche. Dopo la firma ora manca solo l’annuncio ufficiale, che dovrebbe arrivare prossimamente. Koulibaly è per il Chelsea il secondo acquisto di questo mercato estivo dopo quello di Raheem Sterling. Il difensore senegalese, eretto negli ultimi anni a bandiera del Napoli, percepirà lo stipendio monstre di 10 milioni di euro a stagione; mentre i blues verseranno nelle casse del Napoli 38 milioni di euro più 2 di bonus, per un totale di 40 milioni. Una storia, quella fra Koulibaly e il Napoli, partita nell’ormai lontano 2014. I partenopei dicono a malincuore addio ad un dei loro giocatori più iconici e ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 15 luglio 2022) Il dado è tratto, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano Kalidouha firmato il contratto che lo legherà aldopo aver svolto oggi buona parte delle visite mediche. Dopo la firma orasolo l’annuncio ufficiale, che dovrebbe arrivare prossimamente.è per ilil secondo acquisto di questo mercato estivo dopo quello di Raheem Sterling. Il difensore senegalese, eretto negli ultimi anni a bandiera del Napoli, percepirà lo stipendio monstre di 10 milioni di euro a stagione; mentre i blues verseranno nelle casse del Napoli 38 milioni di euro più 2 di bonus, per un totale di 40 milioni. Una storia, quella frae il Napoli, partita nell’ormai lontano 2014. I partenopei dicono a malincuore addio ad un dei loro giocatori più iconici e ...

