Kledi Kadiu ringrazia Maria De Filippi: “Le sarò per sempre grato” (Di venerdì 15 luglio 2022) Kledi Kadiu è stato uno dei volti più rappresentativi di Amici. Prima ballerino con un talento fuori dal comune, poi docente, è riuscito a catalizzare l’attenzione dei telespettatori. Ma poi, da qualche anno, ha abbandonato la scuola di Maria De Filippi. Ora spiega come sono andate le cose. Kledi Kadiu rivela: “Il distacco è avvenuto in maniera naturale“ C’è stato un tempo in cui non si vedeva programma di Maria De Filippi senza la presenza del ballerino Kledi Kadiu. Anche se non era la sua sede principale di lavoro, la produttrice Fascino inseriva sempre il ballerino albanese. Il loro era un sodalizio forte e pieno di grande stima. Ma poi, lui è andato via. Al settimanale “Nuovo” spiega che cosa è ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 15 luglio 2022)è stato uno dei volti più rappresentativi di Amici. Prima ballerino con un talento fuori dal comune, poi docente, è riuscito a catalizzare l’attenzione dei telespettatori. Ma poi, da qualche anno, ha abbandonato la scuola diDe. Ora spiega come sono andate le cose.rivela: “Il distacco è avvenuto in maniera naturale“ C’è stato un tempo in cui non si vedeva programma diDesenza la presenza del ballerino. Anche se non era la sua sede principale di lavoro, la produttrice Fascino inserivail ballerino albanese. Il loro era un sodalizio forte e pieno di grande stima. Ma poi, lui è andato via. Al settimanale “Nuovo” spiega che cosa è ...

Pubblicità

tuttopuntotv : Kledi Kadiu ringrazia Maria De Filippi: “Le sarò per sempre grato” #Amici20 #MariaDeFilippi #KlediKadiu - zazoomblog : Kledi Kadiu: il vero motivo per cui ha lasciato Amici e il rapporto con Maria - #Kledi #Kadiu: #motivo #lasciato - StraNotizie : Kledi Kadiu: il vero motivo per cui ha lasciato Amici e il rapporto con Maria - Adriana48703581 : Stefano De Martino@Kledi - angiuoniluigi : RT @fanpage: L’ex professore del talent di Maria De Filippi spiega, a diversi anni di distanza, la scelta di abbandonare l’impegno fisso ne… -