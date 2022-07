Kledi Kadiu | la moglie parla della malattia del figlio Gabriel | «Sappiamo cosa l' ha provocata»

(Di venerdì 15 luglio 2022) Buone notizie per. L'ex ballerino di Amici, a un anno dalla nascita del piccolo, comunica ai follower che il bambino sta meglio. Era...

La moglie diha fatto sapere: Charlotte Lazzari ha ammesso che quando hanno parlato per la prima volta della malattia del piccolo Gabriel sono arrivati centinaia di messaggi che ...La figura diviene quasi istintivamente associata ad Amici : il ballerino e insegnante di danza di origini albanesi ha infatti speso quasi 17 anni nel programma di Maria De Filippi , diventandone uno ...Kledi Kadiu ha parlato sui social del dramma familiare che sta vivendo: suo figlio Gabriel ha una malattia, ma adesso hanno scoperto la causa. Nel precedente post pubblicato, il ballerino ha deciso di ...A un anno dalla sua nascita il piccolo Gabriel Kadiu, figlio del più noto Kledi, sta meglio. Il bambino è stato ricoverato per un mese in terapia intensiva dopo il parto di Charlotte Lazzari. Un ...