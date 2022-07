Karina Cascella scomparsa dalla tv: perché? Le sue parole non fanno felici i fan (Di venerdì 15 luglio 2022) Karina Cascella, ultimamente, ha fatto perdere un po’ le tracce. Infatti, dall’essere una popolare opinionista nelle trasmissioni condotte da Barbara d’Urso adesso è praticamente sparita. Che fine ha fatto? A togliere ogni dubbio a tal proposito ci ha pensato proprio lei nel corso di una intervista rilasciata a ‘LiberoQuotidiano.it’. Karina ha rivelato il motivo per cui si è allontanata dai piccoli schermi, non facendo mistero di essere stufa delle liti fini a se stesse. Le parole di Karina Cascella Karina Cascella ha affermato nell’intervista a ‘LiberoQuotidiano.it’, circa la sua lontananza dal mondo televisivo: “A me piace confrontarmi con persone capaci di capire l’argomento, ma spesso mi ritrovavo a parlare con persone che non sapevano nemmeno dove ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 15 luglio 2022), ultimamente, ha fatto perdere un po’ le tracce. Infatti, dall’essere una popolare opinionista nelle trasmissioni condotte da Barbara d’Urso adesso è praticamente sparita. Che fine ha fatto? A togliere ogni dubbio a tal proposito ci ha pensato proprio lei nel corso di una intervista rilasciata a ‘LiberoQuotidiano.it’.ha rivelato il motivo per cui si è allontanata dai piccoli schermi, non facendo mistero di essere stufa delle liti fini a se stesse. Lediha affermato nell’intervista a ‘LiberoQuotidiano.it’, circa la sua lontananza dal mondo televisivo: “A me piace confrontarmi con persone capaci di capire l’argomento, ma spesso mi ritrovavo a parlare con persone che non sapevano nemmeno dove ...

Pubblicità

zazoomblog : “Perché sono sparita”. Karina Cascella svela tutto e stronca proprio loro: “Cosa hanno fatto” - #“Perché #sparita”… - AngoloDV : Karina Cascella: 'Ecco perché ho deciso di allontanarmi dalla TV' #Karinacascella #isola #isoladeifamosi #gfvip… - IsaeChia : Karina Cascella spiega perché negli ultimi tempi non amava più il suo ruolo nei programmi di Barbara D’Urso L’opin… - LittleJoyDD : @tuttopuntotv Spero sia uno scherzo.. primo perché il programma è retto su Tina e secondo karina cascella è insopportabile - Steban60927297 : @AndreaBitetto @DarioGhezzi1 Sarà senz'altro niente di che, ma tu l'hai letto per commentare? Anche per giudicare u… -