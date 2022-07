Juventus Women, ex compagna Peyraud-Magnin trovata morta a Torino (Di venerdì 15 luglio 2022) Mentre sono ormai entrati nel vivo gli Europei femminili 2022 di calcio, emerge una terribile notizia che riguarda da vicino Pauline Peyraud-Magnin, portiere della Juventus Women e della Nazionale francese, impegnata appunto nella rassegna continentale. L’Équipe, infatti, racconta come lo scorso 4 luglio il corpo di Camille Nell, ex fidanzata dell’estremo difensore transalpino, era stato ritrovato senza vita nell’appartamento di Torino che le due condividevano. Una notizia emersa solo ora in quanto gli inquirenti, rispettando anche le richieste della famiglia della ragazza, hanno lavorato in segreto. Un segreto che continuerà a coprire le indagini, dato che la dinamica della morte non è ancora stata accertata. Nel frattempo, sia l’agenzia che gestisce l’immagine e i diritti di ... Leggi su sportface (Di venerdì 15 luglio 2022) Mentre sono ormai entrati nel vivo gli Europei femminili 2022 di calcio, emerge una terribile notizia che riguarda da vicino Pauline, portiere dellae della Nazionale francese, impegnata appunto nella rassegna continentale. L’Équipe, infatti, racconta come lo scorso 4 luglio il corpo di Camille Nell, ex fidanzata dell’estremo difensore transalpino, era stato ritrovato senza vita nell’appartamento diche le due condividevano. Una notizia emersa solo ora in quanto gli inquirenti, rispettando anche le richieste della famiglia della ragazza, hanno lavorato in segreto. Un segreto che continuerà a coprire le indagini, dato che la dinamica della morte non è ancora stata accertata. Nel frattempo, sia l’agenzia che gestisce l’immagine e i diritti di ...

