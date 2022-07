Juventus, sostituto De Ligt: i bianconeri incassano il sì di Pau Torres. La situazione (Di venerdì 15 luglio 2022) Calciomercato Juventus: i bianconeri hanno individuato in Pau Torres il sostituto di De Ligt in caso di addio dell’olandese Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus ha individuato in Pau Torres il rinforzo per la difesa nel caso in cui dovesse essere ceduto Matthijs de Ligt, anche se per l’olandese si sarebbe riaperto qualche spiraglio di permanenza. Lo spagnolo ha un patto con il Villarreal, che lo cederà se una big dovesse presentare un’offerta ritenuta congrua. Clausola rescissoria da 65 milioni, ma gli spagnoli sarebbero disposti a cedere partendo da 50. Cifra ritenuta al momento troppo alta dai bianconeri, che preferirebbero scendere a 35/40. Il 25enne, intanto, ha già dato il suo completo gradimento ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 luglio 2022) Calciomercato: ihanno individuato in Pauildi Dein caso di addio dell’olandese Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, laha individuato in Pauil rinforzo per la difesa nel caso in cui dovesse essere ceduto Matthijs de, anche se per l’olandese si sarebbe riaperto qualche spiraglio di permanenza. Lo spagnolo ha un patto con il Villarreal, che lo cederà se una big dovesse presentare un’offerta ritenuta congrua. Clausola rescissoria da 65 milioni, ma gli spagnoli sarebbero disposti a cedere partendo da 50. Cifra ritenuta al momento troppo alta dai, che preferirebbero scendere a 35/40. Il 25enne, intanto, ha già dato il suo completo gradimento ...

