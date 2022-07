Juventus, due nuovi potenziali obiettivi (Di venerdì 15 luglio 2022) La Juventus, stando a quanto riportato da alcuni media nostrani, sarebbe intenzionata a puntare a due giocatori per l’immediato futuro Se Morata appare ormai quasi impossibile e Nicolò Zaniolo sembra essere in stand-by, le voci di mercato dietro ai bianconeri sembrano continuare ad evolversi. Tra situazioni difficili e altre a dir modo impossibili, sembra esserci L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 15 luglio 2022) La, stando a quanto riportato da alcuni media nostrani, sarebbe intenzionata a puntare a due giocatori per l’immediato futuro Se Morata appare ormai quasi impossibile e Nicolò Zaniolo sembra essere in stand-by, le voci di mercato dietro ai bianconeri sembrano continuare ad evolversi. Tra situazioni difficili e altre a dir modo impossibili, sembra esserci L'articolo

Pubblicità

pisto_gol : Nella rosa della #juventus ci sono Arthur Rovella e Fagioli. Tutti e tre sono in grado di fare il cc centrale in u… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO JUVENTUS, SONDAGGI ANCHE PER MILENKOVIC DELLA FIORENTINA Con l'addio di #deLigt potrebbero arriva… - MarioAlbanese7 : RT @pisto_gol: Nella rosa della #juventus ci sono Arthur Rovella e Fagioli. Tutti e tre sono in grado di fare il cc centrale in un centroc… - oscarvalle1984 : RT @mirkonicolino: #Salihamidzic alla #Bild: 'Importante sedermi ad un tavolo con #Cherubini e #Nedved, ho un buon rapporto con la #Juventu… - infoitsport : Calciomercato Juventus, sarà corsa a due per Milenkovic: l’ha detto l’agente! -