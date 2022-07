Juventus, De Ligt al Bayern Monaco: bianconeri pronti ad abbassare le pretese (Di venerdì 15 luglio 2022) Calciomercato Juventus: il Bayern Monaco insiste per De Ligt e i bianconeri sarebbero ora pronti ad abbassare le pretese Quello di Matthijs de Ligt resta uno dei nomi caldi di questa sessione di calciomercato. Il Bayern Monaco preme per l’acquisto dell’olandese, ma difficilmente arriverà ad esaudire la richiesta bianconera di 90 o 100 milioni di euro. La Juventus, conscia della volontà del difensore di provare una nuova esperienza, potrebbe quindi abbassare le proprie pretese economiche. Lo riferisce il Corriere dello Sport, che parla di una nuova possibile richiesta di 80 milioni più bonus per tendere la mano alla società bavarese. LEGGI ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 luglio 2022) Calciomercato: ilinsiste per Dee isarebbero oraadleQuello di Matthijs deresta uno dei nomi caldi di questa sessione di calciomercato. Ilpreme per l’acquisto dell’olandese, ma difficilmente arriverà ad esaudire la richiesta bianconera di 90 o 100 milioni di euro. La, conscia della volontà del difensore di provare una nuova esperienza, potrebbe quindile proprieeconomiche. Lo riferisce il Corriere dello Sport, che parla di una nuova possibile richiesta di 80 milioni più bonus per tendere la mano alla società bavarese. LEGGI ...

