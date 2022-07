Juventus, CdS: “Bremer se parte De Ligt per i bianconeri, occhio a Marotta” (Di venerdì 15 luglio 2022) Juventus, CDS- Come riporta il CdS ad oggi la Juventus aspetta la grande uscita di De Ligt, per affondare il colpo Bremer soffiandolo a Marotta. I bianconeri hanno bisogno di certezze in fase difensiva dopo i grandi colpi fatti in attacco e in mezzo al campo. “La Juve prosegue nell’assalto a Bremer: è il brasiliano del Toro l’obiettivo per il dopo De Ligt. Tradotto: è derby con l’Inter, da tempo in pole position nella corsa al difensore. L’offensiva bianconera, però, è concreta e non lascia tranquilli i nerazzurri, che pure sono in parola da gennaio con il giocatore (il quale ha già rifiutato il Tottenham): accordo quinquennale da 3 milioni a stagione. La Juve punta a sfruttare l’impasse tra l’Inter e il Torino. I nerazzurri vorrebbero contenere ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 15 luglio 2022), CDS- Come riporta il CdS ad oggi laaspetta la grande uscita di De, per affondare il colposoffiandolo a. Ihanno bisogno di certezze in fase difensiva dopo i grandi colpi fatti in attacco e in mezzo al campo. “La Juve prosegue nell’assalto a: è il brasiliano del Toro l’obiettivo per il dopo De. Tradotto: è derby con l’Inter, da tempo in pole position nella corsa al difensore. L’offensiva bianconera, però, è concreta e non lascia tranquilli i nerazzurri, che pure sono in parola da gennaio con il giocatore (il quale ha già rifiutato il Tottenham): accordo quinquennale da 3 milioni a stagione. La Juve punta a sfruttare l’impasse tra l’Inter e il Torino. I nerazzurri vorrebbero contenere ...

