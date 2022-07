Juventus-Atletico Madrid il 7 agosto a Tel Aviv: ultimo test prima del Sassuolo (Di venerdì 15 luglio 2022) Dopo la tournée negli Stati Uniti, altra tappa per la Juventus in vista della prossima stagione. I bianconeri, infatti, prima dell’inizio del campionato di Serie A, il 7 agosto, al Bloomfield Stadium di Tel Aviv, sfideranno Atletico Madrid. Calcio d’inizio alle 20.45 italiane. “Un incrocio che negli ultimi anni ha avuto come palcoscenico la Champions League, diventa affascinante antipasto della nuova stagione al via per entrambe il 15 agosto: la Juve ospiterà alle 20.45 il Sassuolo all’Allianz Stadium, mentre l’Atletico Madrid, alle 19.30, farà visita al Getafe”, scrive il club bianconero SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 15 luglio 2022) Dopo la tournée negli Stati Uniti, altra tappa per lain vista della prossima stagione. I bianconeri, infatti,dell’inizio del campionato di Serie A, il 7, al Bloomfield Stadium di Tel, sfideranno. Calcio d’inizio alle 20.45 italiane. “Un incrocio che negli ultimi anni ha avuto come palcoscenico la Champions League, diventa affascinante antipasto della nuova stagione al via per entrambe il 15: la Juve ospiterà alle 20.45 ilall’Allianz Stadium, mentre l’, alle 19.30, farà visita al Getafe”, scrive il club bianconero SportFace.

