Juve: nuova pretendente per un esubero in attacco (Di venerdì 15 luglio 2022) Il Torino non l'ha riscattato e Marko Pjaca è tornato alla Juventus con la speranza di torvare presto una nuova sistemazione. Fra... Leggi su calciomercato (Di venerdì 15 luglio 2022) Il Torino non l'ha riscattato e Marko Pjaca è tornato allantus con la speranza di torvare presto unasistemazione. Fra...

Pubblicità

Gazzetta_it : Dal kebab alla casa in collina: la nuova Torino di Pogba, con moglie e figli - _Morik92_ : La nuova offerta del #Bayern per #deLigt potrebbe già arrivare la prossima settimana. Il club bavarese è intenzion… - AlfredoPedulla : Nuovo incontro a #Milano poco fa tra #Pinto e l’agente di #Zaniolo. Le parti si riaggiorneranno, la #Juve aspetta nuova offerta per #deligt - tuttoatalanta : Freuler: 'Nuova stagione? Non ci poniamo obiettivi. Inter e Juve si sono rinforzate' - J_network24 : ?? #Women | Lunedì inizia ufficialmente la nuova stagione: l'elenco delle calciatrici presenti a Vinovo -