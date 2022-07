Juve-de Ligt, il Bayern prepara la nuova offerta: l’addio di Lewandowski può essere decisivo | Primapagina (Di venerdì 15 luglio 2022) 2022-07-15 22:30:00 Arrivano conferme: Il 20 luglio, ovvero il giorno in cui la Juventus andrà negli Stati Uniti per la tournée estiva, è la data in cui la dirigenza vorrebbe aver risolto – in un modo o nell’altro – il caso “de Ligt”. In questo senso, la giornata odierna ha lasciato diversi indizi che portano a pensare ad un’accelerata del Bayern Monaco nei prossimi giorni. Il difensore olandese ha già una base di accordo con i bavaresi sull’ingaggio in doppia cifra mentre i due club sono ancora lontani sulla valutazione del giocatore. La Juventus, anche nell’incontro avvenuto lunedì scorso a Torino con il ds del Bayern Hasan Salihamidzic, ha ribadito di non voler scendere di molto dai 100 milioni di euro. Richiesta ancora lontana dalla prima offerta del club ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 15 luglio 2022) 2022-07-15 22:30:00 Arrivano conferme: Il 20 luglio, ovvero il giorno in cui lantus andrà negli Stati Uniti per la tournée estiva, è la data in cui la dirigenza vorrebbe aver risolto – in un modo o nell’altro – il caso “de”. In questo senso, la giornata odierna ha lasciato diversi indizi che portano a pensare ad un’accelerata delMonaco nei prossimi giorni. Il difensore olandese ha già una base di accordo con i bavaresi sull’ingaggio in doppia cifra mentre i due club sono ancora lontani sulla valutazione del giocatore. Lantus, anche nell’incontro avvenuto lunedì scorso a Torino con il ds delHasan Salihamidzic, ha ribadito di non voler scendere di molto dai 100 milioni di euro. Richiesta ancora lontana dalla primadel club ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Juve, per il dopo De Ligt tutto su Pau Torres: la trattativa #calciomercato - forumJuventus : (Cds) 'Il piano Juve: sconto al Bayern Monaco per De Ligt per chiudere e fiondarsi su Bremer'?… - romeoagresti : #Salihamidzic è atterrato a Torino: pronto a incontrare la #Juve per #DeLigt // Salihamidzic has landed in Turin, h… - pccpla : RT @cmdotcom: #Juve-#de Ligt, il #Bayern prepara la nuova offerta: l'addio di #Lewandowski può essere decisivo - ZonaBianconeri : RT @calciomercatoit: ?? #Juventus, altro che rinnovo per #deLigt. Dalla #Germania sono sicuri: 'La Juve lo venderà' -