Judo | Grand Prix Zagabria 2022 | Matteo Piras brilla ed è secondo nei 66 kg | eliminati prima dei quarti di finale gli altri azzurri

(Di venerdì 15 luglio 2022)si conferma in un ottimo periodo di forma e, dopo il recente argento ai Giochi del Mediterraneo di Orano, sale sul podio anche nel World Tour centrando un notevoleposto nella categoria fino a 66 kg aldi. Il 28enne torinese è stato il migliore deglinel day-1 della manifestazione croata, che assegna punti per il ranking di qualificazione olimpica verso Parigi 2024, raggiungendo la finalissima grazie ad una serie di vittorie convincentidi fermarsi a cospetto dell’azero Yashar Najafov per waza-ari. In precedenzaaveva regolato nell’ordine il turkmeno Hekim Agamammedov, il francese Orlando Cazorla, lo spagnolo Alberto Gaitero Martin, il sud coreano An ...