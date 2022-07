Jovic | che carica! ' Qui per vincere Farò trenta gol' - Sport - Calcio - lanazione it

(Di venerdì 15 luglio 2022)in azione in maglia viola Per approfondire : Articolo : Fiorentina,: "Ho scelto di essere viola. Il mio modello? Cristiano Ronaldo" "Sono qui per aiutare", ripete con improbabile modestia ...

Pubblicità

Jjopinion2 : @PaPaganini @DanieleBibo @GCasareale Si na Chiesa, Cuadrado e Di Maria in 3 ne fanno uno sano, è IMPOSSIBILE che n… - 1019Yaw : RT @Gazzetta_it: Chi è Fali Ramadani, il Raiola dell’Est che domina il #calciomercato - Gazzetta_it : Chi è Fali Ramadani, il Raiola dell’Est che domina il #calciomercato - surfasport : ???? LE PRIME PAROLE DI JOVIC DA GIOCATORE DELLA FIORENTINA ?? Luca #Jovic è ufficialmente un nuovo calciatore della… - ciriello95 : @86_longo @Tanziloic Funghi l'anno scorso Vi ricordate jovic non lo volevano dare impressione Questa è addirittura… -

Creiamo tante occasioni da gol e ci auguriamoLuka possa sfruttare le opportunitàgli verranno offerte". Il quale, ha spiegato di aver puntato sulla Fiorentina anche per i tanti pareri ...La percezione èsia l'agente del momento, almeno in Serie A, dove sono diversi, e pure di un certo peso, gli affarista intrecciando. Uno su tutti Kalidou Koulibaly, o Milenkovic della ...Firenze, 15 luglio 2022 - Il rischio che si trasformi in una telenovela non c’è. Dodò sarà senz’altro un calciatore della Fiorentina per i prossimi cinque anni. Il club viola lo considera tale. L’est ...Moena, 15 luglio 2022 - "Sono qui per aiutare", ripete con improbabile modestia Luka Jovic accorgendosi alla fine di essere ripetitivo, e scusandosi per la monotonia delle risposte tradotte da un’inte ...