Jovanotti, fuori il video di “Sensibile all’estate” e prosegue il grande viaggio del Jova Beach Party 2022 (Di venerdì 15 luglio 2022) Jovanotti: esce il videoclip di “Sensibile all’estate” e prosegue il grande viaggio del Jova Beach Party 2022 Per testimoniare le emozioni, l’amore e il divertimento del Jova Beach Party 2022, è da oggidisponibile il nuovo videoclip di Sensibile all’estate, contenuto nel capitolo OASI del DISCO DEL SOLE (Capitol Records Italy) e già nella top ten dei brani più suonati in radio. Il video di Sensibile all’estate, diretto da Leandro Manuel Emede è stato girato per intero al debutto sulla Spiaggia Bell’Italia di ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 15 luglio 2022): esce ilclip di “” eildelPer testimoniare le emozioni, l’amore e il divertimento del, è da oggidisponibile il nuovoclip di, contenuto nel capitolo OASI del DISCO DEL SOLE (Capitol Records Italy) e già nella top ten dei brani più suonati in radio. Ildi, diretto da Leandro Manuel Emede è stato girato per intero al debutto sulla Spiaggia Bell’Italia di ...

