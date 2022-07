Johnny Depp si è riunito con il suo avvocato Camille Vasquez in Europa (VIDEO) (Di venerdì 15 luglio 2022) Come testimonia un VIDEO divenuto virale online, Johnny Depp si è recentemente riunito con il suo avvocato, Camille Vasquez, nel backstage di un concerto rock che ha avuto luogo in Europa. Johnny Depp si è recentemente riunito con Camille Vasquez, il suo avvocato nel processo per diffamazione contro l'ex moglie Amber Heard: i due sono stati filmati nel backstage di un concerto rock dell'attore e i fan hanno notato che l'outfit di Camille era semplicemente perfetto per l'occasione. Come sappiamo, Depp ha vinto il processo e Amber è stata dichiarata colpevole per tre capi di imputazione per diffamazione e condannata a ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 15 luglio 2022) Come testimonia undivenuto virale online,si è recentementecon il suo, nel backstage di un concerto rock che ha avuto luogo insi è recentementecon, il suonel processo per diffamazione contro l'ex moglie Amber Heard: i due sono stati filmati nel backstage di un concerto rock dell'attore e i fan hanno notato che l'outfit diera semplicemente perfetto per l'occasione. Come sappiamo,ha vinto il processo e Amber è stata dichiarata colpevole per tre capi di imputazione per diffamazione e condannata a ...

