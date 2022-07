Jessica Selassié fa chiarezza sulla rivelazione choc | “Spendo 100mila euro al mese”

Leggi su tvzap

(Di venerdì 15 luglio 2022)è la vincitrice della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Non è la prima volta però che la ragazza appare in televisione. Infattiha partecipato a “Riccanza 2”, un programma in onda su MTV con alla guida del timone il duo formato da Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini, nel quale i ragazzi raccontano la loro vita da super ricchi. In quell’occasioneaveva fatto delle affermazionisua vita che hanno sorpreso tutti. La vincitrice indiscussa del reality show di casa Mediaset quindi ha deciso di fareuna volta per tutte. Riccanza,e la sua vita di extra lusso Era il 2017 quando la sorella Selassiè ha preso al cast della seconda stagione di “Riccanza”. I ...