Jasmine Carrisi, hai visto dove vive la figlia di Albano? Puro lusso immerso nella campagna pugliese (Di venerdì 15 luglio 2022) Jasmine Carrisi è la figlia più nota di Albano: dopo aver raggiunto la fama come cantante, si parla di lei per dove ha scelto di vivere Si ricorda come se fosse ieri la piccola Jasmine Carrisi, figlia del noto cantante Albano e la bionda showgirl Loredana Lecciso. La bambina che tutti ricordano è ormai molto L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 15 luglio 2022)è lapiù nota di: dopo aver raggiunto la fama come cantante, si parla di lei perha scelto dire Si ricorda come se fosse ieri la piccoladel noto cantantee la bionda showgirl Loredana Lecciso. La bambina che tutti ricordano è ormai molto L'articolo NewNotizie.it.

Pubblicità

broby68 : Jasmine Carrisi & Al Bano feat. Clementino: “Nessuno Mai” in digitale e in radio - sehmagazine : ?????? Jasmine Carrisi & Al Bano feat. @CLEMENTINOIENA: è in radio e in digitale “Nessuno mai”. È la reinterpretazione… - PaeseRoma : Jasmine Carrisi & Al Bano feat. Clementino con “Nessuno Mai” - ilperiodo : Jasmine Carrisi & Al Bano feat. Clementino: 'Nessuno Mai' in digitale e in radio da venerdì 15 luglio - davided81 : Ma in che senso domani esce un brano di Jasmine e Al Bano Carrisi feat.Clementino? La tassa estiva pure su Spotify… -