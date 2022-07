Jannik Sinner | crisi con Maria Braccini? Attenzione a questa foto | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 15 luglio 2022) Talento sul campo, un ottimo Wimbledon disputato e ora… l'amore confermato!è sempre molto chiacchierato, non solo per essere un talentuoso numero 10 al mondo e il prospetto del tennis italiano futuro, ma ora anche per aver ritrovato tutto l'affetto che ha bisogno dalla sua ragazza, dopo i problemi del passato. Arrivato nel maggior Grand Slam, in Inghilterra, con zero vittorie sull'erba, è riuscito ad arrivare fino ai quarti, perdendo solo per mano di colui che ha vinto per la quarta volta di fila il torneo, per un totale di sette titoli britannici conquistati: Novak Djokovic. Sarà forse l'influencerad avergli dato la carica? Dalla rottura, a un rapporto sbocciato di nuovo Da sempre molto restio a parlare della sua vita privata, tra il tennista altoatesino e la ...