Janare Folk Festival | a Chianche Avellino l’evento dedicato alla leggenda delle streghe

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 15 luglio 2022) Il 23 e il 24 luglio torna a, in Irpinia, lo, incontri culturali, spettacoli e concerti con la direzione artistica di Roberto D’Agnese. Si comincerà sabato 23 luglio al Largo Castello alle ore 19 con l’incontro culturale “Il Segno e l’Arte. Le vie per comprendere e sperimentare le emozioni” a cura di Carla Di Lascio e, a seguire, “: le sciamane nostrane. Viaggio nella coscienza e oltre i 5 sensi” a cura di Marisa Menna. Alle ore 21 Andrea De Sena in ‘La Janara e la Tarantata’ e a seguire Ra Di Spina. Domenica 24, sempre nel suggestivo scenario medievale di Largo Castello, si parte alle 19 con ‘Il cantosirene’, focus su autismo e racconti a cura dell’associazione ‘Il fiorellino e la tartaruga’ e associazione ‘La forza...