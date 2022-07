Ivanka ricorda mamma Ivana Trump | «Ha vissuto al massimo | mi mancherà per sempre»

Pubblicità

vitosidoti : RT @SViadiDamasco: ??Il racconto di Ivanka Ivankovic, veggente di #Medjugorje, che ricorda le apparizioni di quel 24 giugno 1981?? La puntat… -

Da quella storia sono nati anche tre figli: Donald Jr.,ed Eric. Così come il matrimonio ... Di quel matrimonio silo sfarzo con circa 400 invitati e a quanto pare 3 milioni di dollari di ...Così tocca soprattutto all'amata figlia, raccontano i ben informati, tentare di riportarlo ... La Georgia, si, mette in palio 16 voti elettorali. Se Joe Biden dovesse espugnare la Georgia,...La donna è stata ricordata dai figli, avuti con Donald Trump, sia sui social sia con un comunicato congiunto Ivana Trump è morta ieri sera all'età di 79 anni , a renderlo noto sono stati i suoi famili ...L'ultimo exploit era stato quattro anni fa, quando aveva provato a far dimagrire gli americani (non l'ex marito) con la dieta tisanoreica del nutrizionista italiano Gianluca Mech di cui era stata test ...